C’est une nouvelle qui a fait jaser au début du mois de mai. Le journal Le Parisien avait rapporté l’existence d’une altercation entre Julian Draxler et Neymar, après la défaite à Montpellier (3-2). Le ton serait ainsi monté entre les deux hommes, qui auraient été séparés par Thomas Tuchel et Antero Henrique. Le PSG avait démenti l’information quelques heures plus tard. L’un des protagonistes, Julian Draxler, a, dans une interview à Kicker, confirmé qu’il s’était bien disputé avec son coéquipier, sans toutefois valider la thèse d’un début de bagarre.

« J’ai eu un désaccord avec lui, comme cela peut arriver avec n’importe qui. Seulement, quand c’est avec Neymar, cela finit dans la presse (rires). Si vous n’êtes pas d’accord, vous devez le dire, peu importe qui vous fait face. Il s’agissait d’une chose pendant le match. Il était en colère, j’étais en colère, le ton est monté, un mot en entraînant un autre, mais c’est redevenu calme ensuite. Rien de spécial je dirais, mais cela montrait qu’à cette époque nous n’étions pas au mieux mentalement », a ainsi raconté Draxler.

