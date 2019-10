Keylor Navas est venu étoffer l’effectif du Paris Saint-Germain cet été et fait désormais partie des indéboulonnables du onze de Thomas Tuchel. À la veille de la rencontre disputée face à Dijon, au stade Gaston-Gérard (à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 20h45), présent en conférence de presse, au Centre d’Entraînement Ooredoo, en compagnie de Thomas Tuchel, le portier international costaricien a évoqué ses débuts dans la capitale et encensé ses partenaires de la défense.

« Cela fait déjà plusieurs semaines que je suis à Paris, mon adaptation se passe très bien, dans un championnat différent, je suis content pour ça, les résultats sont positifs, tant mieux. Nous progressons au quotidien. Je crois, personnellement, que je suis arrivé avec humilité, avec l’envie d’apporter de l’expérience, mes qualités, de travailler, d’apporter mon leadership sur le terrain. Je suis venu pour apporter tout ça et aider tout le groupe à progresser, » a-t-il d’abord déclaré en guise de premier bilan, avant de poursuivre. « La charnière, ce sont des joueurs extraordinaires, ce n’est pas un secret. Je suis le dernier arrivé. Ils m’ont très bien accueilli. La communication et l’envie de bien faire les choses nous aident à progresser. Ils ont une grande ouverture d’esprit, qui leur permet d’écouter lorsque la personne positionnée derrière eux leur parle, les replace ou tente de motiver le reste de l’équipe. On se connaît bien. Ils ont un talent incroyable et cela se voit sur le terrain ».