Fake ou pas ? Difficile à dire. Dimanche, en marge du Classique de Ligue 1 entre le PSG et l’OM (4-0), une photo présentant possiblement la fiche de paie de Keylor Navas avait été largement diffusée sur Twitter et Facebook. Un document, non authentifié, qui laissait apparaître un salaire mensuel après impôts et charges de 600 000 euros, soit environ 7 millions d’euros par an.

À la veille de la rencontre disputée face à Dijon, au stade Gaston-Gérard (à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 20h45), présent en conférence de presse, au Centre d’Entraînement Ooredoo, en compagnie de Thomas Tuchel, le portier international costaricien a répondu avec humour à cette « blague ». (Il sourit) « Si à l’avenir vous voyez que j’achète une maison à Miami, que j’achète un immeuble en Chine, que j’ai un appartement à Paris, ne soyez pas étonnés. Je me fous de ce genre de choses. Si quelqu’un s’amuse à raconter ce genre de blague parce que sa vie est ennuyante, cela m’importe peu. Si ça fait rire ces gens, tant mieux. Moi, je me focalise sur le football. Mais ne vous étonnez pas si vous voyez un jour que j’ai un jet privé à mon nom », a-t-il lâché.