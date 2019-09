Après sa défaite contre le Stade de Reims mercredi soir au Parc des Princes (0-2), le Paris Saint-Germain va devoir se reprendre samedi contre les Girondins de Bordeaux (17h30, 8e levée de Ligue 1). Et pour ce match important, Thomas Tuchel pourra compter sur Kylian Mbappé et Mauro Icardi.

« Kylian Mbappé et Mauro Icardi sont dans le groupe et seront disponibles pour jouer quelques minutes demain », a expliqué l’entraîneur allemand ce vendredi en conférence de presse, officialisant donc le retour du champion du Monde, et celui de l’Argentin. En revanche, Eric-Maxim Choupo-Moting ne sera pas là, lui qui s’est blessé contre les Rémois.

