À 21 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès bien rempli. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain a les dents longues et espère plus que jamais entrer dans le panthéon de l’histoire du football aux côtés des deux mastodontes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et pour y arriver, le natif de Bondy compte s’inspirer du Portugais.

« Pour moi, c’est déjà trop tard pour faire une carrière comme Messi parce que j’aurais dû rester à Monaco (il lui a été demandé s’il préférait faire sa carrière dans un seul club ou briller dans plusieurs). Donc, si on suit cette logique, et sans vouloir rien enlever à Messi, je dois plutôt m’inspirer de la carrière de (Cristiano) Ronaldo », a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport.