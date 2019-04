Auteur d’un triplé contre l’AS Monaco hier (victoire 3-1), Kylian Mbappé (20 ans) a magnifié un peu plus son excellente saison 2018-2019 avec le Paris Saint-Germain. Le natif de Bondy s’est notamment illustré avec une course dont la vitesse de pointe a été flashée à 38 km/h sur son premier but.

Comme le rapporte le Daily Mail, cette accélération est plus rapide que la vitesse moyenne d’Usain Bolt lorsqu’il a établi le record du monde du 100m à Berlin en 2009 (37,58 km/h). Néanmoins, le Jamaïcain a atteint la vitesse de pointe de 44,72 km/h. La vitesse de Kylian Mbappé n’a pas fini d’étonner.