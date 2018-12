Marcelo Gallardo tentera, ce dimanche, contre Boca Juniors (finale retour de la Copa Libertadores), à Madrid, de décrocher un nouveau titre avec River Plate après la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2014 et 2015, la Copa Libertadores 2015, la Copa Suruga Bank 2015, la Copa Argentina 2016 et 2017 et la Supercopa Argentina 2017. Il sera peut-être ensuite question pour el Muñeco de se pencher sur la question de son avenir.

ESPN avance d’ailleurs une information surprenante, indiquant que le Paris SG pourrait être intéressé par le technicien argentin, qui a défendu les couleurs du club de la capitale lorsqu’il était encore joueur (janvier 2007-juin 2008). Les membres de son staff technique se seraient même déjà mis à apprendre le français. Un bruit de couloir étonnant puisque Thomas Tuchel semble avoir conquis tout son monde depuis son arrivée chez les Rouge-et-Bleu cet été. Pour rappel, Gallardo avait également été annoncé du côté de l’AS Monaco.