Décisif dans ses buts depuis 2014 (125 matches de Liga au compteur), Jan Oblak (25 ans) est un cadre de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. Pourtant, les discussions concernant sa prolongation de contrat traînent en longueur.

Selon le quotidien sportif slovène Ekipa, le gardien de but, sous contrat jusqu’en juin 2021 (clause libératoire fixée à 100 M€), serait proche du Paris SG, intéressé depuis de longs mois. Étonnant quand on sait que le club de la capitale est rigoureusement surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et qu’il possède deux portiers, Alphonse Areola (sous contrat jusqu’en juin 2019) et Gianluigi Buffon (jusqu’en juin 2019 plus un en option).