Voilà une nouvelle qui va encore faire tiquer le Paris Saint-Germain. Tout heureux de pouvoir encore jouir du talent du Brésilien malgré le forcing de ce dernier pour plier bagage, le club de la capitale n’a pu que constater les dégâts lorsque son numéro est rentré blessé du déplacement à Singapour avec sa sélection. Indisponible pendant au moins un mois, Neymar reste un sujet d’actualité au Brésil. En effet, si un retour à la compétition est prévu pour la mi-novembre, Paris imagine un retour en douceur.

Cependant, UOL révèle que le staff auriverde réfléchit pour savoir s’il doit convoquer ou non le joueur pour les derniers matches amicaux du mois de novembre (contre l’Argentine et la Corée du Sud) prévus les 15 et 19. Une nouvelle qui peut surprendre puisque Neymar serait à peine revenu sur les terrains. Pour rappel, Tite doit annoncer sa liste aujourd’hui