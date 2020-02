La situation d’Edinson Cavani (32 ans) a beau avoir été officiellement réglée à la fin du mercato hivernal, elle n’en fait pas moins parler. Le président de l’Atlético de Madrid s’est exprimé ce samedi sur les raisons obscures de l’échec du transfert d’El Matador vers les Colchoneros. Enrique Cerezo a notamment mis en cause l’entourage de l’Uruguayen, qui aurait eu des exigences financières supplémentaires alors qu’un accord avait été trouvé entre le club madrilène et Cavani. Interrogé par la Cadena Ser, le frère et agent du meilleur buteur de l’histoire du PSG est à son tour sorti de sa boîte pour s’exprimer sur le feuilleton de ces dernières semaines.

« Vous pensez réellement qu’Edi n’a pas joué pendant près d’un mois pour que je fasse capoter l’opération pour une histoire de commission, et qu’au final, il n’accomplisse pas son rêve de rejoindre l’Atlético de Madrid ? Et tout le désordre que nous avons connu avec le PSG... Si c’était pour une histoire d’argent, Edi serait parti en Angleterre, à Manchester United ou Chelsea », a déclaré Walter Guglielmone. Avant d’ajouter qu’il ne connaissait pas le président de l’Atlético, ne l’ayant jamais rencontré au cours des négociations, et qu’Edinson Cavani n’a pas rejoint le club espagnol seulement parce que les Colchoneros ne se sont pas alignés sur le montant réclamé par le PSG. Reste à savoir quelle version est la bonne dans cette histoire qui n’a pas fini de faire couler de l’encre.