Titularisé au poste de latéral droit lors de la défaite face à Reims (0-2, 7e journée de Ligue 1), Loïc Mbe Soh a retrouvé l’axe ce mardi avec la Youth League du Paris SG lors de la large victoire sur la pelouse du Galatasaray (1-5). Le jeune défenseur central, buteur, est revenu sur sa performance délicate avec l’équipe première contre les Champenois.

« Je me suis un peu déçu, je n’ai pas fait le match que je voulais. Certes pas à mon poste (il évoluait latéral droit alors qu’il est défenseur central de formation) mais je n’avais pas assez de repères, ce sont des choses qui arrivent et je vais vite m’en remettre et passer à autre chose avec ce match notamment. Gagner et marquer prouve que je suis fort mentalement, c’est bien. Je le prends comme une expérience, je suis là pour progresser, je ne regrette rien. Je vais apprendre à ce poste, je vais continuer à apprendre. Et à travailler. Me connaissant, je sais que ça va aller », a-t-il lancé, relayé par L’Équipe.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10