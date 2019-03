Une nouvelle fois, le PSG a quitté la Ligue des champions par la petite porte en huitièmes de finale. Défait 3-1 au Parc des Princes, le club parisien a une nouvelle fois gâché une belle opportunité de rejoindre les quarts de finale de la compétition. Une débâcle qui va laisser des traces au sein du Paris Saint-Germain. Après les excuses de Thiago Silva juste après le match, c’est au tour de Marquinhos d’adresser un message aux supporters franciliens.

« Je sais que les paroles n’atténueront pas la douleur des supporters et de tous ceux qui ont été déçus hier, je sais aussi qu’ils vont dire que ce sont encore les mêmes paroles et les mêmes excuses, mais tout ce qu’il nous reste aujourd’hui c’est d’être ensemble, forts et unis pour le PSG. Nous sommes des hommes, pères de famille, nous savons que nous avons échoué encore une fois, mais ne doutez pas de notre respect pour ce club ni de notre caractère ! C’est un moment difficile, mais je vous le dis, notre heure de gloire viendra, » a confié le numéro cinq parisien. Suffisant pour atténuer la peine des supporters du PSG ?