Joueur du Paris Saint-Germain entre 2003 et 2008, Pedro Miguel Pauleta garde toujours un oeil sur l’actualité. L’ancien attaquant portugais a d’ailleurs procédé au tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue BKT ce jeudi soir sur France 3. Et après avoir tiré le Stade de Reims pour le PSG (l’OL et le LOSC s’affronteront dans l’autre rencontre), le natif de Ponta Delgada a adressé un message à Edinson Cavani.

Ce dernier a en effet déployé une petite banderole avec le message « ne pars pas Edinson ! ». En effet, depuis plusieurs semaines, l’attaquant uruguayen du club de la capitale est annoncé sur le départ, lui qui est en fin de contrat avec le PSG (juin 2020). En tout cas, le message de Pauleta est passé.