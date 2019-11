Le Paris Saint-Germain a lancé l’opération naming pour le Parc des Princes et son futur centre d’entraînement. Si cette démarche aboutissait, le club parisien empocherait plusieurs millions d’euros. Le champion de France a même mis en ligne un site dédié permettant aux entreprises françaises et étrangères d’en savoir un peu plus sur le procédé.

Mais selon les informations de l’Equipe, ce naming ne devrait pas intervenir avant 2024. En effet, ce dernier n’est possible que dans le cadre de l’agrandissement du Parc des Princes. Les dirigeants franciliens rêvent de voir leur enceinte accueillir entre 55 000 et 60 000 personnes à l’avenir. Des travaux qui ne devraient pas avoir lieu avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Reste à savoir comment les supporters parisiens se positionneront dans ce dossier...