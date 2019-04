Présent en conférence de presse avant le déplacement à Lille dimanche, Thomas Tuchel a fait le point sur les forces en présence. Et pour ce choc face à son dauphin, le PSG risque encore d’être amputé de plusieurs joueurs.

« Neymar et Cavani seront absents. Di Maria, Diaby, Choupo-Moting et Kehrer sont incertains. On doit attendre la séance d’entraînement, ce n’est pas encore clair, peut-être qu’ils ne pourront pas jouer. Marquinhos ne sera pas avec nous, mais ne lui dites surtout pas, » a ainsi précisé l’entraîneur allemand du club parisien.