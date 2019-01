Si le Paris Saint-Germain l’a emporté sur sa pelouse contre Strasbourg en 16e de finale de la Coupe de France, les hommes de Thomas Tuchel ont perdu Neymar, touché au métatarsien droit lors de la rencontre. Une blessure qui rappelle évidemment celle qu’avait subi le Brésilien lors du Classique contre l’OM, quelques jours avant de jouer le match retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions la saison dernière.

Interrogé au micro de Sportv, Tite a montré son inquiétude. « Nous n’avons pas plus d’informations que celles qui ont été diffusées dans la presse, mais nous suivons la situation de près. Dans les trois prochains jours, on pourra observer l’ampleur de la blessure (...) J’espère qu’on aura une réponse positive et que tout ira bien pour lui », a ainsi déclaré le sélectionneur brésilien au sujet de son homme clé.