Trois matches et puis c’est tout. Depuis le début de la saison, Timothy Weah n’a pas fait beaucoup d’apparitions avec le Paris Sain-Germain. Présent lors du Trophée des Champions mais également pour les deux premiers matches de Ligue 1, l’international américain n’a plus joué depuis. En manque de temps de jeu, le joueur de 18 ans aimerait donc se relancer dès le mercato hivernal, et plusieurs équipes se seraient déjà positionnées comme nous vous l’annoncions début décembre.

Mais une nouvelle formation du championnat de France serait entrée dans la danse pour s’attacher les services de Timothy Weah. D’après les informations de RMC Sport, le Stade Rennais serait également intéressé par le natif de New York. Le principal concerné, qui avait clairement ouvert la porte à un départ cet hiver, ne manque donc pas de concurrents dans l’Hexagone, mais Timothy Weah pourrait également partir à l’étranger, où des clubs de Bundesliga (Allemagne), de Championship (Angleterre) ou de Süper Lig (Turquie) suivraient également sa situation.