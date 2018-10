Timothy Weah ronge son frein. Dans son édition de jeudi, Le Parisien évoquait la situation du jeune attaquant du Paris SG, entre un prêt avorté cet été et un temps de jeu limité avec les professionnels en cette première partie de saison. Titulaire contre la Colombie en amical dans la nuit (2-4), le jeune homme, auteur d’ailleurs d’une passe décisive pour Bobby Wood, a évoqué sans détour son actualité en zone mixte, au micro de Sports Illustrated, avec une authenticité déconcertante.

« Je traverse un moment difficile au PSG aujourd’hui, parce que je ne joue pas. C’était si bizarre d’être sur le terrain. Je n’ai pas joué en pro depuis des mois. Être capable de faire ce que j’ai fait ce soir, c’est bien », a-t-il d’abord déclaré avant d’ajouter. « Je suis toujours content de ne pas être parti en prêt cet été. Parce que tout le monde me dit : "tu aurais dû partir en prêt". Je ne joue pas au PSG en ce moment, mais je suis toujours très content d’aller à l’entraînement et de découvrir tout ce qu’ils (Neymar et Mbappé) font, de les regarder, d’essayer de les rattraper et de reproduire ce qu’ils font. C’est un privilège quand tu construis ta carrière et ton jeu en tant que jeune joueur », a-t-il d’abord confié.

« En janvier, je serai prêt à partir en prêt »

L’international américain (6 capes, 1 but) est persuadé, malgré son faible temps de jeu en Ligue 1 (54 minutes, 2 apparitions), d’avoir fait le bon choix de carrière lors du dernier mercato. « C’était mon choix de rester, une décision prise en famille. Parce que nous pensions que ce n’était pas le moment de partir en prêt dans une équipe qui ne me voulait pas vraiment ou dans une équipe où j’allais devoir immédiatement avoir un impact. Nous voulions laisser passer la première partie de saison pour que je m’habitue à jouer et à m’entraîner avec l’équipe première, pour progresser », a-t-il glissé.

Déterminé à réussir et à s’imposer, il ne laisse rien au hasard. « Je m’entraîne dur. Je reste deux heures après les entraînements pour essayer de travailler mes passes et ma finition. Je touche au but. Je suis impatient de pouvoir exprimer pleinement mon potentiel et montrer au monde ce dont je suis capable », a-t-il raconté. D’ailleurs, le fils de Mister George s’est dit prêt à franchir le pas et à partir en prêt lors du mercato d’hiver. « En janvier, je serai prêt à partir en prêt et à faire profiter une autre équipe de mes talents et voir ce que je peux faire pour la deuxième partie de la saison », a-t-il conclu. Avis aux amateurs.