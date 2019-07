Déjà complexe, la situation s’est tendue ce lundi soir entre le Paris Saint-Germain et Neymar. Le PSG a décidé de muscler son jeu en lâchant un communiqué aussi bref que sec pour officialiser et commenter l’absence du Brésilien de la reprise officielle de l’entraînement. Pour le club de la capitale, Neymar s’est absenté sans autorisation. Pour le clan Neymar, il était prévu de rentrer le 15 juillet à Paris, avec l’accord de la direction.

Toujours est-il que le communiqué du PSG a bouleversé la donne et modifie le rapport de forces. Selon les informations de RMC, il a été initié par Leonardo, qui a repris ses fonctions il y a quelques semaines et qui a la volonté de remettre un peu d’ordre dans les rangs parisiens. Désireux de faire respecter l’institution, il a donc décidé de frapper fort avec ce communiqué pour tacler Neymar et annoncer de possibles sanctions.

