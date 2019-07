Le feuilleton Neymar prend un nouveau virage ce lundi soir. Le PSG a pris tout le monde de court en publiant un communiqué sur son site officiel pour déplorer l’absence de sa star brésilienne de la reprise de l’entraînement ce matin au Camp des Loges. Visiblement, Neymar n’aurait pas demandé, ni obtenu, le moindre rab de vacances à sa direction et celle-ci a durci le ton en évoquant des possibles sanctions. Le changement de ton du PSG, qui n’est visiblement plus disposé à passer sur les manquements de son joueur recruté 222 M€, accrédite la thèse d’un divorce inévitable entre les deux parties.

D’autant qu’il n’a fallu que quelques minutes pour que le clan Neymar réagisse au communiqué du PSG, par l’intermédiaire de Neymar Senior. Joint par le média brésilien Fox Sports, le père du numéro 10 a pointé du doigt le club de la capitale et laissé poindre son incompréhension. « La raison de son absence est connue et programmée depuis un an avec les calendriers annuels de l’institut (Instituto Neymar Jr) que nous ne pouvions pas changer. Son retour est programmé pour le 15 (juillet, ndlr). C’est aussi simple que ça, il n’y a pas de controverse. Le PSG en est informé et participe aux activités de l’institut ». Neymar doit ainsi participer à un événement à São Paulo pour sa fondation le 12 et 13 juillet. Et ne va donc pas rentrer de si tôt au Camp des Loges.

Chaque camp défend ses intérêts

Présent au Maracana de Rio de Janeiro pour la finale de la Copa America pour assister à la victoire du Brésil, Neymar avait-il de toute façon la moindre chance d’être présent à Paris quelques heures plus tard ? Entre les deux parties, le contact semble au mieux réduit, au pire totalement coupé. Neymar Senior semble tomber des nues quant à la communication du PSG, mais il faut rappeler que les dernières indiscrétions en provenance d’Espagne évoquaient une éventuelle volonté de lancer le bras de fer en séchant la reprise de l’entraînement.

A-t-il délibérément manqué la reprise sans prévenir le PSG ? C’est là toute la question mais désormais la donne est claire. La guerre est lancée entre les deux camps et chacun gère sa communication dans le but de souligner les torts de l’autre. Le club de la capitale va-t-il accepter la réponse de Neymar Senior sans réagir ? Le contact semble au mieux brouillé, au pire totalement rompu entre les deux parties. Reverra-t-on un jour Neymar au Camp des Loges pour un entraînement ? Rien n’est moins sûr !

"O PSG ESTÁ INFORMADO" Pai de Neymar afirmou com exclusividade ao https://t.co/Mkes8WwsMI que a reapresentação será no dia 15 de julho e que o clube parisiense já tinha sido avisado. pic.twitter.com/yiDUJihUcR — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 8 juillet 2019

