C’est ma grande interrogation qui découle du retour de Leonardo au Paris Saint-Germain. Comment va se passer la collaboration avec l’entraîneur Thomas Tuchel, qu’il n’a pas choisi ? Le coach allemand avait, qui plus est, maille à partir avec le prédécesseur de Leonardo, Antero Henrique, et les deux hommes se sont souvent écharpés, en interne comme publiquement sur la gestion du mercato. On se souvient aussi qu’Antoine Kombouaré n’avait pas longtemps résisté à l’arrivée de Leonardo en 2011, pour être finalement limogé au profit de Carlo Ancelotti. Dans un entretien accordé au Parisien, Leonardo est revenu sur les premiers échanges qu’il a eus avec Tuchel.

« On a parlé librement, de tout. Du côté technique, du club, des objectifs. C’est fluide entre nous, on a une entente vraiment directe, on parle de tout. Il était en poste quand je suis arrivé, c’est à moi de comprendre ce qu’il se passe, de faire en sorte d’être proche. Nos rapports sont sains, on fonctionne tranquillement », a-t-il expliqué. « Il a ses idées, claires. Il sait ce qu’il veut. » Il a ensuite assuré que l’entraîneur ne devait pas s’en faire pour son avenir à court terme. « Il a deux ans de contrat. On ne discute même pas de ça. Tu gagnes, tu perds, c’est la vie. On avance. » Reste à savoir si ce bon début entre les deux hommes saura résister à l’usure du temps.

