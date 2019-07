Annoncé partant du Paris Saint-Germain, Neymar (27 ans) semble avoir atteint le point de non-retour avec sa direction. L’attaquant brésilien qui serait dans le viseur du FC Barcelone, du Real Madrid ou bien de la Juventus a exprimé par l’intérêt de son clan - récemment Pini Zahavi - ses envies d’ailleurs. Le divorce semble donc consommé et un départ de l’international auriverde se précise de jour en jour. L’Équipe revient sur les raisons de cette rupture et met en avant les blessures du joueur. Touché en février 2018 au cinquième métatarsien, il avait manqué le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid (défaite 2-1 des Parisiens synonyme d’élimination).

Le club avait décidé de laisser Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne se saisir du dossier puisque la Coupe du monde 2018 était imminente. Si l’opération a eu lieu, le joueur a rechuté un an plus tard, le 23 janvier lors d’un match de Coupe de France face à Strasbourg. Une blessure qui a fait naître les premières tensions entre le clan du joueur et le staff médical du Paris Saint-Germain. En effet les proches de Neymar ainsi que le joueur voulaient éviter l’opération en vue de la Copa America qui se disputait au Brésil. Le staff et notamment le directeur médical du club Gérard Saillant avaient une opinion inverse. Ils ont également expliqué que la première opération avait été mal réalisée par Rodrigo Lasmar puisque la vis utilisée pour solidifier le pied de Neymar était trop petite. Des propos qui ont passablement énervé Neymar Senior. Le père de l’attaquant a eu des mots assez virulents avec Gérard Saillant. Des premières tensions qui auraient pu avoir un rôle dans le divorce entre Neymar et le Paris Saint-Germain.

