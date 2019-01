Ces derniers temps, Neymar a changé. Bien plus impliqué sur le terrain et moins enclin à se rouler par terre, le Brésilien prouve match après match qu’il est l’atout numéro un du Paris Saint-Germain. Sur les réseaux sociaux, il publie également plus souvent des petites phrases, souvent écrites en français, pour montrer son attachement au PSG et à la ville de Paris.

Mais en Espagne, personne n’a jamais cru au bien-être du joueur au PSG. Et les rumeurs de départ n’ont jamais cessé. Aujourd’hui, El Mundo affirme que le clan Neymar a appelé la direction du FC Barcelone à cinq reprises pour lui signifier son envie de voir le joueur revenir en Catalogne. Info ou intox ? Pour rappel, Neymar et le Barça ont rendez-vous le 31 janvier prochain pour tenter de régler un litige d’ordre financier (Neymar réclame toujours le paiement d’une prime que le Barça était censé lui verser lorsqu’il a prolongé son bail).