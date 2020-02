Sur la pelouse du Stade de la Licorne, le Paris Saint-Germain pensait renverser Amiens mais l’ASC a finalement égalisé dans le temps additionnel (4-4). Après ce match nul complètement dingue, Marquinhos a réagi au micro de BeIn Sports : « il faut très bien démarré un match parce qu’on sait que si on ne commence pas à 100%, ça peut se compliquer et il faut faire plus d’efforts pour revenir dans le match. (...) On ne commence pas très bien et après, on arrive à revenir avant un relâchement à la fin. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce match-là. »

« Le match avant la Champions League ? C’est très difficile. Il y a un match très important qui arrive. On sait que le match avant est toujours difficile, surtout à l’extérieur avec une équipe courageuse et efficace. Amiens nous a mis en difficulté. Maintenant, place à la Champions League et il faut être meilleur que ça », a poursuivi le défenseur brésilien, qui a également évoqué son retour : « prêt pour mardi ? Bien sûr, surtout mentalement. Physiquement, je suis bien, j’ai bien travaillé. Je suis très content de revenir en bonne condition physique. » Rendez-vous donc dans trois jours à Dortmund !