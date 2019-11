Coup d’envoi de la quatorzième journée de Ligue 1 ce soir avec une très belle affiche. À partir de 20h45, le Paris Saint-Germain se mesurera à son dauphin de la saison dernière, le LOSC (match à suivre sur le live commenté de notre site). Cinquièmes du classement avant le coup d’envoi, les Nordistes peuvent, en cas de victoire revenir à hauteur du second, l’Olympique de Marseille. Mais à l’heure de fouler la pelouse parisienne, les Dogues ne débarquent pas dans les meilleures conditions.

À Lille, privé de Victor Osimhen (suspendu), de Jonathan Bamba (malade) et de Timothy Weah (blessé), Christophe Galtier doit s’appuyer sur un 3-5-2 avec un duo Araujo-Ikoné devant. Au PSG, on fête le grand retour de Neymar ! Indisponible depuis sa blessure avec le Brésil face au Nigeria le 13 octobre dernier, le Brésilien sera aligné sur le flanc gauche d’une attaque francilienne également composée de Di Maria et d’Icardi. Thomas Tuchel choisit ce soir de laisser Cavani et Mbappé sur le banc.

Les compositions d’équipes :

PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Marquinhos, Draxler - Di Maria, Icardi, Neymar

LOSC : Maignan - Fonte, Djalo, Gabriel - Celik, André, Soumaré, Xeka, Reinildo - Araujo, Ikoné