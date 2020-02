L’affiche entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, dans le cadre des 8es de finale aller, est sur toutes les lèvres, et ce depuis plusieurs jours. Ainsi, Luis Fernandez, ancien entraîneur du club de la capitale (1994-1996, 2000-2003) avait averti, le 13 février, les Parisiens sur la nécessité de respecter les hommes de Lucien Favre. Mais celui qui est actuellement consultant sur BeIN Sports avait surtout estimé que Thomas Tuchel « est pire entraîneur du PSG depuis l’arrivée du Qatar ».

Ces propos ont depuis suscité de nombreuses réactions et Luis Fernandez a tenu à mettre les choses au clair au cours d’un entretien accordé au Figaro : « je n’ai jamais dit ça de cette façon. J’ai été mal compris et je n’ai rien contre Tuchel, mais l’an dernier, il a perdu en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, sans oublier l’humiliation contre Manchester United. Ça marque. Ce sont des faits. Je dis cela sans être agressif et méchant surtout que je l’ai vu travailler au PSG (Luis Fernandez a été directeur du centre de formation pendant 10 mois, entre 2017 et 2018, ndlr) et heureusement qu’il est passé par Paris pour lancer des jeunes Parisiens ». Le technicien allemand aura, face au Borussia, en C1, une belle opportunité de faire ses preuves sur la scène européenne avant de peut-être réussir à emmener le PSG plus loin dans la plus prestigieuse des compétitions.