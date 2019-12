La fuite des jeunes talents n’est pas une chose inédite au Paris Saint-Germain ces derniers temps. En effet, la difficulté de passer au plus haut niveau et la fermeture de l’équipe réserve poussent les titis du club à s’en aller, mais également les autres clubs à se renseigner sur ces derniers. Et d’après L’Équipe, c’est au tour de Manchester City de se pencher sur un défenseur parisien, troisième du dernier Mondial U17 au Brésil avec les Bleus.

En effet, Tanguy Kouassi (17 ans), que l’on a pu apercevoir sur le banc de l’équipe première à cinq reprises cette saison en Ligue 1, est toujours sans contrat professionnel. Alors que le club de la capitale négocie ce fameux bail, les représentants du joueur restent attentifs aux autres propositions et négocient avec les Citizens. Leipzig et Salzbourg sont également intéressés.