Présent en conférence de presse, samedi après-midi, Marco Verratti a livré sa recette pour que le Paris Saint-Germain parvienne enfin à réaliser un parcours digne de ce nom en Ligue des champions. Que faire pour aller plus loin en C1 ?

« Bonne question. Tout le monde ne pense pas comme moi. Je ne changerais pas grand-chose, car nous avons une grande équipe. Cette année, il y a eu ce match bizarre, où tu ne sais même pas pourquoi tu n’y arrives pas. On a pris trois buts. On a fait des erreurs dans un match de haut niveau. On ne peut pas se le permettre. Thomas Tuchel a fait un très gros travail en 8 mois. Dans les matches de Ligue des champions, on a montré de bonnes choses. Le seul regret c’est Manchester United. A mon avis, il ne faut pas changer grand-chose. Neymar est un joueur qui est la moitié de l’équipe. Pareil pour le Barça avec Messi ou la Juve avec Ronaldo. On doit s’améliorer, mais pas changer grand chose. Je sais qu’on peut aller loin avec beaucoup de concentration. Parfois, tu peux commencer mal mais il faut rester lucide, cela fait 2/3 ans qu’on perd sur quasiment toujours les mêmes erreurs, » est venu constater le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.