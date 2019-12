C’est l’un des plus beaux coups réalisés sur le mercato par le Paris Saint-Germain ces dernières années. Devenu indésirable du côté de l’Inter Milan, Mauro Icardi (26 ans) a rejoint le club de la capitale en prêt avec option d’achat (70 M€). Et les débuts de l’Argentin sont plus que réussis puisqu’il a déjà trouvé le chemin des filets à treize reprises en seize rencontres toutes compétitions confondues. Véritable renard des surfaces, le natif de Rosario a livré quelques indices sur son insolente réussite.

« C’est quelque chose de naturel chez moi. Ça ne se travaille pas beaucoup, j’essaye d’être le mieux placé en étant le plus précis possible. Et dès que j’ai l’occasion de marquer je dois être concentré et me mettre en mode "tueur", explique le buteur sur le site officiel du PSG. Aujourd’hui j’ai presque 150 buts à mon actif et ils sont quasiment tous similaires. C’est ce qui me caractérise. »