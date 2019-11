Auteur d’un doublé face à l’OM, Mauro Icardi a vécu un grand premier "classique". Sur le premier but, l’attaquant a notamment réussi à tromper la vigilance de Boubacar Kamara en criant un "laisse". C’est même le défenseur marseillais qui a raconté l’anecdote après la rencontre. Interrogé sur RMC, l’Argentin est revenu là-dessus. Il assure en effet avoir prononcé quelque chose, mais il ne sait plus quoi.

« Oui j’ai lu ça, mais je dois dire la vérité. Je ne sais même plus ce que je lui ai dit. Mais j’ai peut-être dit quelque chose, oui. Il a laissé passer le ballon, j’étais là à ce moment-là et j’ai marqué. Mais je ne me souviens pas vraiment de ce que j’ai dit. Ce genre de situation peut arriver sur un terrain. On essaie toujours d’anticiper ce que fera l’adversaire. Je ne sais plus si je lui ai dit "laisse" ou autre chose », s’est amusé le joueur du PSG.