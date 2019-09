Dans les ultimes minutes du mercato, l’Inter Milan a réussi à se délester d’un dossier qui devenait très encombrant. En effet, Mauro Icardi, l’attaquant argentin, n’était plus en odeur de sainteté et s’est engagé avec le Paris SG. Sauf qu’il ne voulait visiblement pas quitter la Lombardie...

« J’ai de bonnes relations avec lui et nous parlons beaucoup. Mauro Icardi voulait rester et lors des discussions avec le club, il a toujours dit qu’il voulait jouer, mais maintenant, il fait partie d’une autre équipe et je lui souhaite le meilleur, car depuis mon arrivée en Italie, il a été une personne clé qui m’a permis de mieux m’intégrer », a expliqué Lautaro Martinez à TyC Sports.

