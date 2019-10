Demain, le Paris Saint-Germain affronte Nice à l’Allianz Riviera. Une rencontre pour laquelle les retours à la compétition de Kylian Mbappé et d’Edinson Cavani étaient évoqué. Mais pour Thomas Tuchel, si les deux attaquants se sont entraînés durant la semaine, leur présence à Nice n’est pas encore certaine.

« Thilo (Kehrer) est blessé, Neymar et irisa Gueye aussi. Bernat est suspendu. Draxler et Mbappé se sont entraînés durant toute la semaine. Mais ce n’est pas pareil de s’entraîner avec 8 joueurs. On doit encore décider. On a encore un entraînement aujourd’hui. Peut-être que c’est trop tôt pour Draxler et Dagba. Cavani s’est entraîné aussi. On est heureux, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient prêts à jouer en Ligue 1 », a-t-il déclaré au micro de PSG TV.