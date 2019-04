Français d’origine turc, Metehan Güclü (20 ans) réalise une saison complète du côté du National 2 avec la réserve du PSG. Professionnel depuis février, le natif de Montfermeil a été récompensé hier par Thomas Tuchel, qui lui a offert sa première en Ligue 1. Un souvenir mémorable pour le joueur, buteur malgré la défaite des Parisiens sur la pelouse de Nantes (2-3).

« Ce n’est jamais facile de faire sa première, surtout à l’extérieur dans un match où l’on est mené trois buts à un. Mais je suis très contente d’avoir pu marquer mon premier but même si j’aurais qu’à la clé, il y est la victoire. Je fais un appel en profondeur, on ne me l’a met pas. Ensuite le ballon revient vers Colin Dagba, je crie "en retrait". Par bonheur il me l’a met, et je réussis à la mettre au fond du pied droit. C’est clair que ça va rester dans ma mémoire parce que c’est mon premier but en tant que professionnel » a confié le jeune attaquant.