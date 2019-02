C’est désormais une habitude, Jean-Michel Aulas aime bien regarder ce qu’il se passe du côté du Paris Saint-Germain. Mercredi, avant la rencontre entre le club de la capitale et Montpellier, le président lyonnais s’était interrogé quant à l’effectif qu’allait aligner le PSG face à un concurrent de l’OL. Si le club de la capitale s’est largement imposé (5-1) et en a profité pour répondre à Jean-Michel Aulas, ce dernier a félicité les joueurs parisiens.

En effet, sur son outil favori, Twitter, le président lyonnais a salué la performance parisienne. « Belle réponse du coach Tuchel et de son équipe. J’ai apprécié l’efficacité, l’enthousiasme et la qualité du PSG. Bravo à tous et à Kylian Mbappé », a ainsi écrit Jean-Michel Aulas, toujours aussi fan des réseaux sociaux.