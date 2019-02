L’ancien joueur de l’équipe de France et de Manchester United (entre 1999 et 2008), Mikaël Silvestre, était présent hier soir à Old Trafford, où il a assisté à la victoire du PSG face aux Mancuniens (2-0). Et l’ex-défenseur français a été ébloui par la maîtrise parisienne, contre un adversaire tant redouté avant la rencontre : « suis-je surpris par le résultat ? Honnêtement, oui, a confié Silvestre au Parisien. Car au-delà du score, il y a aussi la manière. »

« Même s’il y a un but sur corner, dans le jeu, Paris a eu beaucoup d’occasions, a commenté l’ex-joueur de l’Inter et d’Arsenal. Il n’y a rien à dire. Les Red Devils ont été inoffensifs, il suffit de compter les arrêts de Buffon…(un seul arrêt, sur un centre-tir de Rashford, à la 8e minute de jeu, ndlr) »