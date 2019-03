Mercredi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à obtenir son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Opposé à Manchester United au Parc des Princes pour son huitième de finale retour, après son succès 2-0 au match aller, le club de la capitale s’est incliné 1-3. Et l’après-match a semble-t-il été tendu dans les tribunes du Parc des Princes. D’après les informations de RMC Sport, une altercation aurait en effet eu lieu entre le père de Neymar et l’entourage d’Eric Cantona.

Alors que l’agent et père de l’international brésilien et l’ancien joueur de Manchester United étaient chacun dans leur loge, le second, accompagné d’un ami, aurait provoqué Neymar Sr avec plusieurs gestes provocateurs. Le père du joueur du Paris Saint-Germain serait alors sorti de sa loge pour venir s’expliquer avec Eric Cantona et son ami. Insulté par ce dernier, Neymar Sr l’aurait alors poussé avant que les services de sécurité n’interviennent. Ambiance.