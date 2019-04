« À la mi-temps, il (l’arbitre, ndlr) me dit : "pour moi, Thiago Silva n’a pas l’intention de faire faute." Je lui dis : "mais si c’est pour Paris, vous sifflez ?" Il me dit : "Monsieur Rongier, vous êtes intelligent, vous savez bien que les sanctions n’ont pas les mêmes conséquences." Quand un arbitre te dit ça... » Interrogé sur l’arbitrage de la demi-finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes (3-0), et plus particulièrement sur une situation litigieuse entre Kalifa Coulibaly et Thiago Silva, le capitaine des Canaris Valentin Rongier avait lâché ses quelques mots. Mais visiblement, il y aurait eu un malentendu entre ce dernier et M. Letexier, l’arbitre de la partie.

Invité sur RMC ce jeudi, le patron des arbitres Pascal Garibian a en effet tenu à éclaircir la situation. « Manifestement, il y a un malentendu dans l’échange. Effectivement, Valentin Rongier a interpellé Monsieur Letexier en ces termes : "si l’attaquant fait faute, est-ce que vous sifflez différemment ?" L’arbitre lui a répondu : "vous savez bien qu’une faute d’attaquant n’a pas les mêmes conséquences qu’une faute de défenseur". François (Letexier, ndlr) s’est inscrit dans un échange très clair. À aucun moment il n’a été question de clubs. Il y a un malentendu. Ce qui me gêne, c’est que l’on puisse imaginer qu’il y ait un arbitrage différent selon les clubs », a-t-il déclaré.