Neymar fêtait hier soir son 27e anniversaire à Paris, au Pavillon Gabriel. Comme l’an passé, la fête a une nouvelle fois été très médiatisée, avec pas moins de 200 invités pour l’événement, parmi lesquels de nombreux coéquipiers du Brésilien au PSG. Et le numéro 10 parisien a profité de la soirée pour demander un cadeau d’anniversaire peu commun. « Ce que je voudrais le plus comme cadeau aujourd’hui, ce serait un nouveau métatarse », a-t-il déclaré, en larmes.

« Quand je me suis blessé, j’ai pensé à annuler la fête, et tout ça. Mais une personne qui travaille avec moi m’a dit de relativiser. Ces derniers jours, j’ai beaucoup prié Dieu de me donner la force de faire face à tout ce qui m’attend ». Pour rappel, Neymar est actuellement écarté des terrains jusqu’à début avril, et ce depuis le match contre Strasbourg en Coupe de France (victoire 2-0 des Parisiens), où il avait été touché au pied droit.