Au point où il en est avec les supporters parisiens, qui l’ont clairement rejeté dimanche dernier, Neymar ne s’offusquera pas de voir la plate-forme de streaming DAZN diffuser un documentaire de 25 minutes sur le fameux 6-1 infligé par le FC Barcelone au Paris Saint-Germain lors de la saison 2016-2017. Ambassadeur de DAZN, en compagnie de Cristiano Ronaldo et José Mourinho entre autres, Neymar avait été longuement interrogé, en février dernier, sur ce match historique. Et le Brésilien semble définitivement marqué par cette rencontre folle, comme il l’avait dit il y a quelques semaines déjà.

Dans le deuxième des trois épisodes qui lui sont consacrés dans le documentaire The Making Of diffusé depuis vendredi dernier sur la plate-forme, on peut entendre Neymar détailler son ressenti. « Je savais que nous gagnerions mais je ne savais pas si nous réussirions. (…) Je n’avais jamais vu le Camp Nou comme ça. Après le 6e but, l’explosion de joie était énorme. C’est quelque chose que je ne pense pas revivre et c’est pourquoi je m’en souviendrai jusqu’à la fin de ma vie », a-t-il affirmé, avant de revenir sur son penalty, le 5e but barcelonais. « C’est la fois où je me suis le plus concentré avant de tirer un penalty. Le but le plus remarquable était celui de Sergi Roberto. C’est le but qui nous a qualifiés. Le but dont on se souviendra dans l’histoire et je suis heureux d’avoir fait la passe décisive. C’est l’un des buts les plus importants de l’histoire du FC Barcelone. »

