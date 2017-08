Pour ses débuts en Ligue 1, Neymar (25 ans) n’a pas déçu. Titularisé d’entrée de jeu face à Guingamp, le Brésilien s’est très rapidement mis en évidence avec une passe décisive et un but déjà au compteur. Élu homme du match après la démonstration parisienne (3-0), l’Auriverde s’est dit satisfait de ses débuts en France.

« Je suis très content de ma performance sur le terrain pour mon premier match. Je suis vraiment satisfait de mes débuts en Ligue 1, avec une victoire, avec un but et une passe décisive. Je pense que maintenant, il faut que je m’adapte petit à petit au jeu de l’équipe et que nous apprenions à mieux nous connaître les uns, les autres. Je suis très heureux », a déclaré le Brésilien en zone mixte.