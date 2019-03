Au Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé s’entendent à merveille. Actuellement blessé, l’international brésilien est d’ailleurs revenu sur sa relation avec le champion du Monde. Lors d’un entretien accordé à DAZN, le numéro 10 a en effet expliqué ce qu’il pensait du natif de Bondy. Et l’ancien joueur du Barça n’a pas tari d’éloges sur le joueur de 20 ans.

« C’est quelqu’un de calme, heureux, plein de joie et marrant. Bien sûr, il est encore jeune et il va acquérir beaucoup d’expérience. Pour moi, c’est un phénomène et il peut devenir encore plus grand qu’il ne l’est déjà. Et il sera sans aucun doute l’un des plus grands noms du football mondial », a lâché Neymar. Des mots qui devraient faire plaisir à Kylian Mbappé.