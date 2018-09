Auteur d’un doublé contre l’OGC Nice samedi lors de la victoire du Paris Saint-Germain (0-3), Neymar a amplement participé au succès des siens à l’Allianz Riviera. Avec sept buts cette saison, l’international brésilien est désormais le meilleur buteur du championnat. Après la rencontre, le numéro 10 a donc affiché sa satisfaction.

« C’était une victoire importante ce soir. On poursuit notre série historique. On commence à très bien jouer en équipe, à imposer notre jeu. Ça n’a pas été si simple mais le principal est là. On rentre avec la victoire. (...) Je suis très heureux d’aider l’équipe du mieux que je peux. Je suis très heureux d’avoir marqué deux buts », a lâché l’ancien joueur du FC Barcelone comme rapporté sur le Twitter du PSG.