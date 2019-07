Depuis la fin de saison dernière et ses ennuis sportifs et extra-sportifs, Neymar Jr (27 ans) est au cœur de l’actualité du Paris Saint-Germain. Et le Brésilien devrait s’exprimer dans les prochains jours selon UOL Esporte.

Le numéro 10 parisien prendra la parole dans l’émission "Aqui na band”, du présentateur Luis Ernesto Lacombe. Dans cet entretien, il devrait évoquer l’accusation de viol dont il fait l’objet, la victoire du Brésil en Copa América ou encore son avenir... L’émission devrait être enregistrée aujourd’hui et diffusée au plus tôt demain matin au Brésil.

