Première période compliquée pour le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel. Le tacticien germanique a ainsi dû faire sortir Dani Alves à la demi-heure de jeu, le remplaçant par Colin Dagba. Le joueur brésilien, aligné sur l’aile ce soir, est visiblement touché au genou.

Et quelques minutes plus tard, c’est Thomas Meunier qui s’est blessé et qui a dû laisser sa place à Thilo Kehrer. On devrait donc en savoir plus sur l’état de santé des deux joueurs dans les prochaines heures.