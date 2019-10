Ce soir, le Paris Saint-Germain recevait l’Olympique de Marseille en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Un choc au sommet que les Franciliens ont nettement dominé puisqu’ils se sont imposés 4-0 contre les Phocéens. Intéressant dans ses buts malgré le lourd revers des siens, Steve Mandanda s’est exprimé à l’issue de la rencontre au micro de Canal + et a livré un premier constat.

« Oui c’est sûr que la première mi-temps a été compliquée pour nous. On a essayé de ressortir de l’arrière, mais on a eu beaucoup de déchet. Quand ils ont joué dans notre dos on n’a rien pu faire. Ils ont ensuite levé le pied en seconde période et on a été mieux [...] On est loin dans ce genre de match et il faudra travailler pour resserrer l’écart. »