Souvent décrié et décoté par les enquêteurs du Fair-Play-Financier, le contrat de sponsoring de Qatar Tourism Authority (QTA) avec le Paris Saint-Germain a pris fin le 30 juin dernier. Mais une alternative serait à l’étude pour que le sponsor revienne garnir les caisses parisiennes.

D’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale et l’organe relevant du gouvernement du Qatar pourraient être à nouveau associés mais dans une formule plus « classique » cette fois. Cette collaboration porterait sur des revenus bien inférieurs à l’ancien contrat et surtout cela permettrait au pays du Golfe de garder une certaine visibilité à l’international.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10