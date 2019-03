Longtemps dirigé par Pep Guardiola au FC Barcelone, Samuel Eto’o tient en haute estime le technicien espagnol qui officie aujourd’hui à Manchester City. Dans un entretien qu’il nous a accordé chez lui à Paris, le triple vainqueur de la Ligue des Champions, qui évolue aujourd’hui au Qatar, a placé Pep Guardiola à la tête du onze de rêve qu’il nous a révélé et que vous retrouverez très bientôt sur FM.

À écouter l’emblématique attaquant camerounais, l’ancien coach du Barça est « l’entraîneur qui interprète le mieux le football moderne. Partout où il est passé, on a vu qu’il impose sa vision du football ». Et après avoir tressé les louanges de Guardiola, Eto’o, très attaché au club de la capitale française, s’est livré à une croustillante confidence. En effet, il nous a révélé qu’il avait discuté de l’entraîneur de Manchester City avec Nasser Al-Khelaïfi et qu’il rêverait de le voir diriger un jour le PSG. « Il n’y a pas très longtemps, je discutais avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et je lui disais : "Guardiola il est trop fort". Et pour nous qui aimons le PSG, le rêve serait de le voir un jour entraîner Paris. » Un sentiment sans doute partagé par de nombreux supporters du PSG...