Présent en conférence de presse avant la réception du TFC dimanche (match à suivre en direct commenté sur notre live), le coach du PSG Thomas Tuchel a évoqué l’importance de Marco Verratti sur le terrain. Le technicien allemand ne s’est pas privé pour chambrer son joueur sur son incapacité à marquer des buts.

« Marco doit marquer plus de buts, mais je pense que ça ne va pas venir ! Il essaye beaucoup à l’entraînement mais il ne marque pas beaucoup de buts ! Donc on va se focaliser sur la récupération du ballon et sur les passes. Je suis très content de lui, il est extrêmement fiable. Il pense toujours aux autres, » a ainsi commenté Tuchel.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10