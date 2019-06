Le PSG est bel et bien en pole position pour recruter Matthijs de Ligt. Hier soir, la presse italienne évoquait le rendez-vous à venir ce mercredi entre Mino Raiola, agent du défenseur central néerlandais, et la direction du PSG. Selon les informations de RMC, qui a publié une photo de l’agent dans un hôtel parisien, le rendez-vous a bien eu lieu avec Antero Henrique, toujours en charge du mercato parisien malgré l’annonce du retour imminent de Leonardo en tant que directeur sportif du club de la capitale. Selon Le Parisien, Raiola a déjeuné avec Henrique et Maxwell pour tenter de finaliser les contours d’un futur contrat.

De plus, l’accord entre l’Ajax Amsterdam et le Paris Saint-Germain serait quasiment bouclé, aux alentours de 75 M€, le prix réclamé par le club néerlandais. Le transfert ne serait toutefois pas encore conclu et le joueur de 19 ans n’a pas encore définitivement tranché entre le FC Barcelone et le PSG, même si la presse espagnole ne se fait plus vraiment d’illusions...

