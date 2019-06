Chelsea discute avec Lampard... et Drogba

Alors que Maurizio Sarri est annoncé tout proche de la Juventus Turin depuis quelques semaines, Chelsea se doit de lui trouver un remplaçant. Même si les Blues n’auraient pas abandonné totalement l’idée de le garder. Comme le rapporte The Sun, des tentatives quelque peu désespérées des dirigeants londoniens pour convaincre l’Italien de rester ont émaillé l’actualité des Blues ces derniers jours. Sans succès visiblement. Chelsea doit donc se tourner vers l’extérieur pour trouver son nouvel homme fort. Et selon plusieurs tabloïds, dont le Mirror, c’est la légende du club Frank Lampard qui est en haut de la short-list des Blues. Il aurait été aperçu non loin de Stamford Bridge ces derniers jours avec une autre légende du club, Didier Drogba. L’ancien attaquant pourrait lui aussi jouer un rôle dans la direction sportive du club. De quoi faire rêver les supporters de Chelsea.

Guardiola quittera Manchester City en cas de victoire en Ligue des Champions

Auteur d’un quadruplé historique sur la scène nationale cette saison, Pep Guardiola devrait se voir récompenser par ses dirigeants en prolongeant son contrat dans les prochaines semaines afin de continuer à mener la meilleure équipe d’Angleterre vers les sommets. Le sommet justement pour les dirigeants des Citizens, c’est de remporter la Ligue des Champions. Un trophée qu’a déjà gagné l’Espagnol. Mais que se passera-t-il s’il y parvenait ? Et bien, selon le Daily Star, l’ancien coach du Barça aurait déjà réfléchi à la question et voudrait prendre du recul avec une année sabbatique en cas de succès en Ligue des Champions la saison prochaine. Tout cela est de l’ordre de la rumeur pour le moment, mais comme dit le proverbe : il n’y a pas de fumée sans feu.

Le Barça furieux contre de Ligt

Avec ceux des champions du monde Antoine Griezmann et Paul Pogba, le dossier Matthijs de Ligt est sans doute celui qui s’étire le plus en longueur depuis quelques semaines. Mardi, le défenseur néerlandais indiquait dans les colonnes de Mundo Deportivo qu’il ne savait pas encore s’il allait choisir de rejoindre le Barça cet été. Une nouvelle sortie qui a eu le don d’agacer les dirigeants blaugranas comme le rapporte Sport ce matin. Ces derniers seraient très mécontents de l’attitude du joueur de l’Ajax surtout qu’il continuerait à écouter les offres du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin. D’ailleurs, dans la soirée, plusieurs journalistes écrivaient que de Ligt se dirigeait plutôt vers la capitale française. Bientôt la fin du feuilleton ?

